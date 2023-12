Sebrae Goiás abre processo seletivo com salário de quase R$ 8 mil

Interessados precisam estar atentos aos prazos de inscrição e os requisitos para as vagas

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2023

Fachada de prédio do Sebrae. (Foto: Reprodução)

O Sebrae Goiás está disponibilizando vagas para a atuação como Analista Técnico, com remuneração inicial de R$ 7.959. A exigência é ter nível de escolaridade superior.

No total, o processo oferece duas vagas efetivas, além da formação do cadastro de reserva, e será realizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). As inscrições estão disponíveis entre os dias 04 e 22 de dezembro.

A seleção tem uma taxa de R$ 100 para a realização das provas, que serão uma discursiva e uma objetiva para cada candidato. Vale ressaltar que o prazo para solicitar isenção no pagamento vai até dia 06 de dezembro.

A prova foi marcada para o dia 21 de janeiro de 2024 e os locais para a realização ainda não foram divulgados. Dentre as áreas de formação aceitas, estão Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências de Dados, Ciências Econômicas e Engenharias.

Além destes, também estão inclusos Pedagogia, Comércio Exterior e Relações Internacionais. Mais informações podem ser adquiridas na sede do Sebrae, em Goiânia, ou pelos telefones (62) 3250-2263 e (62) 99456-2491.

O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma entidade privada que atua em parceria com o Governo Federal e fomenta o desenvolvimento de micro e pequenas empresas.