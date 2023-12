Suas panelas vão ficar brilhantes com esse truque que poucos conhecem

Técnica inovadora, acessível e prática tem dado o que falar na internet após alguns vídeos começarem a circular no Instagram e TikTok

Gabriella Licia - 01 de dezembro de 2023

Panelas sendo areadas. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Se você é uma daquelas pessoas que adora uma dica caseira para agilizar na hora da limpeza da sua casa, então com certeza vai adorar saber como deixar suas panelas brilhantes com um truque muito simples.

O mais impressionante é que para conseguir o feito incrível, será preciso apenas um sabonete de banho e uma palha de aço comum, que já temos o costume de manter na cozinha.

Ficou curioso para entender melhor como isso funciona? Então confira logo abaixo o passo a passo e nunca mais perca tempo com panelas encardidas, manchadas, onde precisará se esforçar por vários minutos para arear os alumínios. Veja só!

Suas panelas vão ficar brilhantes com esse truque que poucos conhecem:

Bom, é inevitável que, com o passar do tempo, uma panela de alumínio muito utilizada passe a ficar manchada, tanto no fundo interno, quanto na parte externa.

Acontece que passar muito tempo esfregando com sabão comum é muito desgastante. Além de consumir toda a bucha, as palhas de aço e desgastar a pessoa fisicamente, ainda há chances do objeto não ficar brilhante como gostamos.

E só quem cozinha e tem muito apreço pelas panelas sabe o quanto é gratificante pegar uma panela limpinha, refletindo o brilho de longe, certo?

Então, para acabar com a problemática, você precisará apenas do sabonete de banho e da bucha (ou palha de aço).

Esfregue o sabonete contra a esponja e passe tranquilamente pelas partes desejadas na panela.

É infalível! Em poucos segundos será possível perceber o brilho incrível que o objeto receberá.

É simples e acessível, já que o sabonete está na lista de itens indispensáveis da nossa casa. Gostou da dica?

