É muito comum, com o passar do tempo, começar a surgir o famoso amarelado da geladeira, formado por resíduos de produtos de limpeza, restos de comida e até mesmo gordura.

A questão dessa tonalidade terrível é que dificilmente ela se desprende do eletrodoméstico, deixando a impressão até de que aumenta quanto mais esfregamos.

Foi pensando nisso que hoje selecionamos as melhores técnicas para acabar de vez com esse tom do seu aparelho!

Aprenda tirar o amarelado da geladeira de forma rápida e sem ter trabalho

Existem três formas de fazer esse amarelado desaparecer, tudo depende do nível de intensidade que você quer se dedicar a limpeza!

Para uma faxina mais leve, passe, uma vez por semana, um pano macio e úmido com detergente neutro pela geladeira.

Essa é uma forma de manter a geladeira perdendo os tons amarelados aos poucos.

Enquanto isso, quando se tratar de uma limpeza mais pesada, faça uma misturinha para intensificar essa higienização.

Em um recipiente, misture água com bicanrotno de sódio. Passe por todo o eletrodoméstico e deixe agir por 15 minutos, depois limpe com um pano úmido.

Caso queira intensificar mais ainda essa loção, acrescente água-oxigenada de 20 volumes à água com bicarbonato de sódio.

Essa mistura é fatal para a cor amarelada da geladeira, é a garantia de que ela voltará a ficar branca de novo!

Nossa maior recomendação é associar as três técnicas, mantendo sempre a limpeza semanal, sendo uma manutenção da cor branca.

Lembre-se: não use produtos multiuso, muito menos abrasivos. Evite deixar o aparelho exposto ao sol e a gordura!

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também:

6 alimentos que precisam ser colocados na geladeira e muitas pessoas ignoram

Entenda por que as batatas não devem ser guardadas na geladeira

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!