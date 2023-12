6 mensagens que as mulheres amam, mas os homens nunca lembram de mandar

Aqui está o artifício perfeito para conquistar aquela sua paquera no WhatsApp

Anna Júlia Steckelberg - 02 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Daniel Xavier/Pexels)

Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que as redes sociais são um dos caminhos mais diretos para relacionamentos, principalmente amorosos, né? Existem até, aliás, algumas mensagens que as mulheres amam receber.

Estamos falando disso, porque muitos homens não fazem ideia disso e acabam perdendo a oportunidade de uma relação vingar, por conta de um pequeno vacilo desses!

6 mensagens que as mulheres amam, mas os homens nunca lembram de mandar:

1. Estou sem assunto, mas não consigo ficar sem conversar contigo… você gosta de pão?

Aqui está uma mensagem artilheira e muito boa de se mandar na hora de flertar!

Ela demonstra que, acima de tudo, você quer conversar com essa garota, independente do assunto, independente das circunstâncias, indent pente de tudo! O que importa é tê-la por perto!

2. Aquela roupa ficou perfeita em você

Homens entendam: as mulheres amam elogios que falam sobre seu visual! Elas querem comentários que digam sobre sua produção.

Sendo assim, não fique acanhado na hora de falar positivamente do estilo dela. Aliás, ela vai amar!

3. Essa música me fez lembrar de você

Nada como se relacionar com alguém que lembre de você nas mínimas coisas do dia a dia, e é isso que as mulheres buscam em suas relações!

Nossa dica é: mande mensagens falando sobre isso, cite uma música, uma pintura, algum comentário, coloque-a em seu dia a dia!

4. Amo seu sorriso

Esse é um comentário genuinamente sincero e muito diferente dos convencionais! E é isso que a mulherada busca!

Sendo assim, explore sua criatividade e traga comentários diferentes para suas conversas por mensagem.

5. Vamos dormir em ligação?

Para alguns homens isso não faz sentido, mas algumas mulheres gostam (e muito) de ligações de vídeo e isso inclui ficar conversando até pegar no sono.

Para elas significa muito um cara que se dispõe passar aquele tempo ao lado dela, até vê-la cair em um sono profundo.

6. Queria muito te abraçar agora

Por fim, muito mais do que só ficar no campo virtual, que tal partir logo para o presencialmente?

Dizer que quer vê-la pessoalmente e que, aliás, quer dar um abraço pode alegrar muito o dia da sua garota!

