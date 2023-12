Com perna amputada e sem uma parte do pulmão, goiano já escalou o Monte Everest

Conhecido como João Saci, homem já foi diagnosticado com câncer cinco vezes e é um baita exemplo de superação e força de vontade

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

Homem também ganhou moção de aplausos da Prefeitura de Goiânia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

João Carlos Rodovalho Costa, de 40 anos, recebeu a notícia desesperadora de que tinha câncer cinco vezes. No entanto, ele não permitiu que o diagnóstico fosse o fim da vida, mas sim um renascimento. Hoje, ele carrega o apelido de João Saci, uma referência à perna amputada em decorrência da doença, como lembrança de toda a determinação.

O primeiro amputado brasileiro a chegar no acampamento base do Monte Everest a 5.364 metros de altitude, em abril de 2022, também recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Goiânia em agosto de 2022 por ser uma figura tão excepcional.

Enquanto um diagnóstico de câncer já é pesadelo, João Saci recebeu tal notícia em cinco momentos da vida. O primeiro foi aos 17 anos, quando foi informado de um câncer no joelho esquerdo. Na época, ele já era atleta de natação e precisou deixar o esporte de lado.

Após a recuperação, João voltou a praticar natação ao ver o esporte como meio para lidar com a adversidade da doença. Então, no auge da carreira, ele descobriu outro câncer e precisou retirar 12 nódulos do pulmão, assim como realizar um transplante de medula.

Em 2009, veio a terceira notícia e outra cirurgia no pulmão. Em 2010, foi diagnosticado novamente, submetido a outra intervenção médica. Desta vez, ao retirar parte do pulmão esquerdo, o médico o informou que não seria mais competitivo. Porém, João não desistiu da paixão e voltou a nadar.

Apesar das adversidades, ele se destacou e ganhou mais de 40 medalhas no esporte. Em 2015, foi a hora de comemorar a alta do câncer, até que, em 2016, ao fazer exames de rotina, descobriu o câncer pela quinta vez. Em todo este processo, foi preciso amputar a perna esquerda para preservar a vida do homem.

João Saci não deixou que os desafios o sufocassem e, em vez disso, decidiu usar da história para inspirar os demais. Assim, em 2020, ele publicou o livro “Nascido Para Vencer: Uma vida de superações”, em que relata a própria jornada com o câncer.

Nas redes sociais, é possível acompanhar o dia a dia do atleta, que segue ressaltando que o diagnóstico do câncer não é o fim da vida, mas sim uma oportunidade para viver uma nova etapa.