Concurso Nacional Unificado com 6.640 vagas será aplicado em 08 cidades de Goiás

Mais de 5 mil cargos serão para candidatos de nível superior de ensino, enquanto outras 600 oportunidades serão para nível médio

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2023

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia).

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou a lista de cidades em que serão aplicadas as avaliações do Concurso Nacional Unificado (CNU), que está sendo chamado de “Enem dos Concursos”.

Dos 180 municípios divulgados, 08 deles são do estado de Goiás: Goiânia, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Goianésia, Mineiros, Porangatu e Iporá.

O CNU vai selecionar 6.640 servidores para trabalhar em 21 órgãos federais distintos.

Das mais de 6 mil vagas, 5.948 são para candidatos de nível de ensino superior e as demais 692 são voltadas para candidaturas de nível médio.

De acordo com o cronograma do MGI, o edital do CNU será divulgado no dia 20 de dezembro. No entanto, segundo o jornal O Globo, os salários devem variar entre R$ 5,4 mil e R$ 23 mil.

Já em relação à data das provas, o certame deve ser realizado em uma data entre fevereiro e março de 2024.

A posse dos aprovados, por sua vez, está prevista para ocorrer até agosto do mesmo ano.