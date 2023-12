5 lugares de Anápolis que oferecem um café da manhã de hotel de luxo

Que a refeição é uma das mais importantes do dia todos já sabem, agora é hora de tomar conhecimento dos melhores locais para aproveitá-la

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2023

Panificadora Grão Bento é uma das que conta com café colonial repleto de quitutes. (Foto: Reprodução)

Que o café da manhã é uma das principais refeições do dia todos já sabem, porém, algo pouco falado é que Anápolis conta com locais em que é possível se sentir em um verdadeiro hotel de luxo na hora da deliciosa refeição.

Com ampla variedade de quitutes, os anapolinos conseguem comer como grandes reis e rainhas, e o melhor, muitas vezes com um precinho que cabe no bolso.

Afinal, convenhamos, principalmente nos dias chuvosos, o que o goiano mais precisa é de um bom café da manhã para conseguir seguir o dia.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns locais da cidade em que é possível aproveitar a refeição queridinha da melhor maneira.

1. Amora

Requintado e elegante, o café da manhã do Amora não passa despercebido e salta aos olhos de quem passa pelo local.

Presente na Avenida Pinheiro Chagas, o estabelecimento encanta não apenas com o saboroso cardápio, como também com o charmoso espaço.

Por lá, é possível aproveitar não somente o café da manhã requintado, como também o almoço, lanche e até mesmo o jantar.

2. Grão Bento

Quem busca por um café colonial de tirar o fôlego pode correr para a Panificadora Grão Bento, localizada no bairro Cidade Jardim.

Com as mais diversas opções, que agradam desde os “formiguinhas” aos que preferem pratos mais tradicionais, o café completo sai por R$ 54,90 de terça à sexta-feira e R$ 59,90 aos sábados e domingos.

Acredite, diariamente estão disponíveis os mais variados bolos, pão de queijo, biscoito, salgados, pães, frutas, roscas e ainda é possível montar o próprio pão com ovos mexidos, um delicioso molho de salsicha, bacon ou o que desejar.

3. Panificadora Modelo

O café da manhã colonial da Panificadora Modelo também não passa despercebido, tendo uma ampla variedade de quitutes.

Localizado no Jardim Bandeirante, o estabelecimento funciona de segunda-feira à sábado, estando de portas abertas de 06h às 21h.

Recheado de opções, o café da manhã conta com pães quentinhos, variados tipos de bolos, quitandas, salgadinhos, sanduiches naturais, frutas, bisnagas recheadas, além claro de um bom cafezinho.

4. Arte Trigo

Tradicional em Anápolis, a Arte Trigo não fica de fora e oferece aos anapolinos um café da manhã digno de um hotel de luxo.

Com o sabor que o goiano já conhece, é possível buscar pela panificadora mais próxima para aproveitar a deliciosa refeição.

Isso porque em Anápolis, a Arte Trigo está localizada no bairro Jundiaí, na Avenida Pedro Ludovico e também na Avenida Senador Ramos Caiado.

5. Avenida

Na Panificadora Avenida, opções também não faltam para aqueles que querem sair do básico na hora do café da manhã.

As mais diversas delícias podem ser saboreadas tanto na unidade do bairro Jardim Alexandrina, como no Jundiaí.