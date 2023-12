Alerta para formação de tempestades com rajadas de ventos e ventania em Goiás

Segundo boletim do Cimehgo, a instabilidade no tempo será favorecida pela combinação umidade e calor

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2023

Imagem mostra céu encoberto por nuvens. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Os goianos precisam preparar o guarda-chuva e ficar de olhos atentos, pois o alerta para a semana é de formação de tempestades com rajadas de ventos e ventania em Goiás.

Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a instabilidade no tempo será favorecida pela combinação umidade e calor, podendo afetar diversas regiões do estado.

Em Goiânia, a semana já deve começar com variação de nebulosidade e pancadas de chuva. Apesar disso, o calor vai continuar, com a máxima prevista de 32ºC.

Anápolis deve receber apenas 5,5 mm de água, também enfrentando instabilidade no tempo, mas com temperaturas mais amenas que as da capital.

Por outro lado, Iporá, Quirinópolis, Rio Verde e Jataí podem esperar maiores quantidades de chuva, sendo previsto 15 mm para os dois primeiros e 10 mm para os demais.

Moradores de Porangatu, Catalão, Luziânia, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Formosa, Cristalina, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Rubiataba, Flores de Goiás, Araguapaz, Aruanã e Minaçu também devem se preparar para a instabilidade no tempo.