Roubos diminuíram 60% em Anápolis com atuação das forças de segurança no município

Para além do número de roubos, a taxa de furtos também apresentou queda na cidade

Publieditorial - 03 de dezembro de 2023

Viatura da Polícia Militar. (Foto: PMGO)

A atuação das forças de segurança foram essenciais para que Anápolis conseguisse se tornar uma cidade mais segura, tendo uma redução de 60% no número de roubos.

Com base no balanço de produtividade do 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), divulgado ainda em setembro, a redução dos crimes entre setembro de 2022 e o mesmo período de 2023 é significativa.

Para se ter uma ideia, o levantamento destaca redução de 60% nos roubos em residência, 50% à comércios, além de 23% nas infrações cometidas contra transeuntes e nenhum registro de roubo de carga e a INS financeira.

Mas não para por aí, já que a taxa de furtos também decaiu. O município apresentou queda de 54% no número de furto de veículos, 12% em comércio, 45% em residência e 48% a transeunte.

Com o investimento na segurança, os anapolinos podem se sentir mais tranquilos e a cidade consegue crescer e se desenvolver mais rapidamente.