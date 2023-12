7 importantes ruas e avenidas de Goiânia estão interditadas e já podem ser conferidas no Waze

Bairros como o Centro, Goiânia 2, Parque Oeste Industrial e Leste Vila Nova passarão por mudanças

Maria Luiza Valeriano - 04 de dezembro de 2023

Recapeamento do asfalto em Goiânia (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou a requalificação do asfalto da capital em sete vias importantes nesta segunda-feira (04). Segundo a pasta, a previsão é de bloqueio por cerca de três dias.

Já visíveis no Waze, são diferentes bairros que terão alteração na mobilidade, como o Goiá, onde a Rua Alta de Souza está interditada totalmente entre a Praça da Bandeira e Avenida Felipe Camarão.

No Parque Oeste Industrial, a Rua Cristóvão Colombo está bloqueada entre a Praça Paris e a Avenida Gabriel Henrique de Araújo. Já no Setor Progresso, duas vias foram interditadas, sendo a primeira a Rua SP-12, entre a Rua F e a Rua SP-1.

O segundo trecho é a Rua E, entre a Rua SP-12 e a Avenida João Damasceno. Além disso, a Rua 72, no Setor Central, estará bloqueada nos próximos dias entre a Avenida Independências e a Avenida Paranaíba.

No Leste Vila Nova, a Rua 800 passará pelas mudanças, com interdição total entre a Avenida Engenheiro Fuad Rassi e a 11ª Avenida.

Por fim, a Avenida Perimetral Norte, no Goiânia 2, está inacessível no trecho da Trincheira GO-080, no sentido ao Shopping Passeio das Águas.