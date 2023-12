Resposta de pai de Fábio Escobar a dono de jornal movimenta redes sociais em Anápolis

"Nunca houve reconciliação", afirmou José Escobar após artigo insinuando que vítima e Cacai Toledo fizeram as pazes antes do homicídio

Pedro Hara - 04 de dezembro de 2023

José Escobar, ex-vereador em Anápolis e pai de Fábio Escobar, morto em 2021. (Foto: Divulgação)

Um áudio vem movimentando o meio político de Anápolis, após vazar uma resposta de José Escobar, pai de Fábio Escobar, a Vander Lúcio Barbosa, dono do jornal Contexto.

Isso porque, segundo o ex-vereador, o artigo assinado pelo proprietário do veículo teria sido de uma grande “infelicidade”, ao fazer uma comparação entre as dores da família do empresário, assassinado em junho de 2021, com a de Cacai Toledo, apontado pela Polícia Civil como mentor intelectual do crime.

José Escobar também afirma que nunca houve uma reconciliação entre os dois, algo que foi apontado por Vander Lúcio, sendo categórico ao afirmar que Fábio “morreu inimigo” do investigado.

“Se você não tiver dignidade de dar uma resposta, pelo menos você fala que o pai dele [Fábio] ligou e falou que nunca houve reconciliação. A família nunca soube de reconciliação coisa nenhuma”, destacou o pai de Fábio Escobar.

Confira a resposta na íntegra no vídeo abaixo.