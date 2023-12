Goiás tem um dos postos de combustíveis mais bonitos do país; saiba qual

Estabelecimento do interior goiano conquistou posição no top 3 de uma das categorias

Maria Luiza Valeriano - 05 de dezembro de 2023

Local conta com uma réplica de aeronave (Foto: Divulgação/Auto Posto DDD)

O estado de Goiás é lar de um dos postos de combustíveis mais bonitos do Brasil, de acordo com o concurso especializado no assunto. A categoria onde os goianos tiveram destaque foi a de rodovia.

Organizada pela Revista Posto de Observação e pela Associação Brasileira do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos e de Lubrificantes (Brascombustíveis), o 21º Concurso ‘O Posto Mais Bonito do Brasil’ contou com aproximadamente 4 mil inscritos espalhados pelo país.

Dentre tantos estabelecimentos, o Auto Posto DDD em Simolândia, no Leste goiano, foi considerado um dos postos mais belos, ao ponto de estar no top 3 da categoria rodovia.

Trata-se do único do estado que sobressaiu na análise, que ocorre a cada dois anos e também inclui lojas de conveniência e a categoria de posto urbano.

Para além da aparência, o concurso também considera as instalações, serviços e outros 37 itens. Assim, o que a premiação prioriza é a inovação, respeito aos recursos humanos e ao meio ambiente, assim como a experiência do consumidor.