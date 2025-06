Os 6 melhores lugares para tomar um bom caldo em Goiânia

Desde a versão clássica até opções sofisticadas, esses locais formam o roteiro completo para quem quer saborear essas delícias

Anna Júlia Steckelberg - 23 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quem pensa que caldo combina só com inverno está enganado. Ainda que a capital goiana tenha verão o ano todo, as noites mais frescas e as tardes chuvosas são oportunidades perfeitas para recorrer àquele caldo encorpado.

Pensando nisso, separamos os seis melhores lugares testados e aprovados por frequentadores, segundo avaliações do TripAdvisor e redes sociais. Combine sabor, praticidade e aquele clima acolhedor em cada um desses destinos. Confira:

1. Estação dos Caldos

Localizado no Setor Bela Vista, o Estação dos Caldos é referência com perto de dez sabores fixos e menu que inclui caldos de frango, feijão, mocotó e costela.

O ambiente simples, serviço ágil e preços acessíveis completam a receita para um jantar informal e reconfortante.

2. Cantinho Frio

Com mais de 30 anos de tradição, o Cantinho Frio, no Setor Leste Universitário, conquistou gerações com sopas, panelinhas e, claro, caldos.

No cardápio, figuram sopas cremosas e versões tradicionais como mocotó e feijão. Frequentadores destacam o ambiente familiar e o buffet variado.

3. Aerocaldo Gastrobar

No Setor Aeroporto, o Aerocaldo renova a proposta do tradicional caldo com toque gourmet.

Aqui, as opções variam de caldo de mocotó a versões com legumes e vaca atolada, incluindo serviço no estilo gastrobar com porções e drinks.

Críticas apontam ambiente intimista e sabores diferenciados.

4. Bar do Orlando

Famoso no Jardim Novo Mundo, o Bar do Orlando está no radar dos fãs de caldo há décadas.

Com variedade de sabores, entre eles feijão, frango, dobradinha, mocotó e vaca atolada, o lugar combina ambiente descontraído e porções generosas.

A clientela elogia a cremosidade dos caldos e o clima acolhedor, ideal para compartilhar com amigos.

5. PM Pães

A unidade da PM Pães no Setor Urias Magalhães traz a proposta acolhedora da padaria com caldos fresquinhos nas versões feijão e frango.

Avaliado como o melhor caldo do ano em Goiânia, o local combina massas artesanais com menu quentinho que agrada a todos.

6. Caldos Imola

Ótima novidade em Goiânia, o Caldos Imola oferece caldos tradicionais como pés de porco e frango, com atendimento elogiado pelos frequentadores.

Funciona até depois da meia-noite, perfeito para os amantes de caldo a qualquer hora.

Desde a versão clássica até opções sofisticadas, esses seis locais formam o roteiro completo para quem quer saborear caldos em Goiânia.

Prefere o tradicional caldo de feijão? Vai de Bar do Orlando ou Estação dos Caldos. Quer algo mais gourmet? Aerocaldo é a escolha. Testado e aprovado, agora é só escolher a colher e aquecer o corpo e o coração no próximo friozinho.

