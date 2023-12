6 formas de afastar o calorão de dentro do quarto sem precisar instalar ar-condicionado

Use a física a seu favor e deixe esse ambiente bem mais fresquinho e confortável

Anna Júlia Steckelberg - 06 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

Não ter ar-condicionado no quarto é uma das piores coisas, né?

Afinal, o calorão nos impede de ter uma noite de sono tranquila e o ambiente pequeno parece deixar tudo mais quente ainda.

Sem falar que esse é o cômodo da casa onde buscamos ter mais privacidade e conforto, então tudo que for conveniente cai bem, como o ar climatizado.

Ok, mas quem não tem um ar-condicionado faz o que?

Segue nossas dicas, usando a física a seu favor!

6 formas de afastar o calorão de dentro do quarto sem precisar instalar ar-condicionado:

1. Tire os tapetes de cena

Começando nossas recomendações, tire os tapetes do seu quarto! Manter o chão fresquinho pode ser a aposta da vez para melhorar o clima.

Caso for possível, opte por pisos de materiais mais frios, como o porcelanato. No entanto, caso uma reforma não seja conveniente, evite tapetes no chão ou busque modelos com tecidos mais finos para não reter tanto calor.

2. Tenha cortinas blackout

Acredite se quiser, mas boas cortinas podem fazer total diferença na hora de amenizar o calor no quarto.

Os modelos blackout, por exemplo, são ótimos para absorver a luz solar e impedir que o calor entre no cômodo.

3. Deixe toalhas molhadas na cabeceira da cama

Sempre que puder, deixe toalhas molhadas no quarto, como próximo a sua cama na cabeceira.

As partículas de água evaporando das toalhas deixam o ar mais úmido e agradável.

4. Aposte em plantas na decoração

Ter plantinhas no quarto pode ser a melhor saída para espantar o calor!

Afinal, as folhas verdes absorvem uma parte do calor e mandam de volta para o ambiente o ar filtrado e fresco.

5. Troque as lâmpadas

Outra coisa que não parece, mas pode te ajudar bastante são as lâmpadas que você mantém nesse cômodo.

O que acontece é que as de LED são perfeitas, porque não emite calor e ainda economiza energia.

6. Mantenha a porta fechada

Por fim, é recomendado que mantenhamos a porta fechada para não entrar tanto calor dentro do seu quarto.

Sendo assim, só deixe-a aberta a noite e fechada durante o dia, isso ajudará a refrescar o ar e diminuir as temperaturas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!