Dois anos após ter 60% do corpo queimado em acidente escolar, Anne Carneiro dá volta por cima com ensaio fotográfico

"Eu me vejo como uma guerreira por enfrentar tudo o que aconteceu", destacou jovem, que se emocionou com resultado das fotografias

Augusto Araújo - 06 de dezembro de 2023

Anneliese Lopes Andrade, de 18 anos, fez ensaio fotográfico dois anos após acidente que queimou 60% de seu corpo. (Montagem: Lorrane Marques Fotografia)

Dois anos após sofrer um grave acidente que deixou 60% do corpo queimado, a jovem Anneliese Lopes Andrade, de 18 anos, mostrou o processo de recuperação pelo qual vem passando, através de um ensaio fotográfico.

Ao Portal 6, a estudante, que agora assina pelo nome profissional de Anne Carneiro, explicou que ficou muito emocionada e contente ao ver o resultado das fotos, depois de tudo o que passou.

“Eu me vejo como uma guerreira por enfrentar tudo o que aconteceu, o preconceito que veio depois do acidente e até mesmo antes. Pouca gente sabe, mas antes mesmo do acidente, eu estava em depressão. Foi toda uma guerra”, revelou.

A jovem também destacou que ficou muito surpresa com o ensaio, já que não estava esperando que fosse ser realizado só com ela, mas sim com toda a família.

A maquiadora Di Carneiro, mãe de Anne, explicou que já tinha marcado uma sessão de fotografias de Natal, mas que achava importante que a filha tivesse um momento para si.

“Ela ainda está em tratamento e cada dia é um processo, onde ela tem altos e baixos. Através da fotografia, a gente consegue ver o tanto que já melhorou, por meio de todo o tempo de dedicação, de várias pessoas, que ajudaram a chegar onde estamos agora”, detalhou.

A profissional da beleza agradeceu a ajuda dos profissionais de saúde que atenderam a filha, desde a internação no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), até as clínicas dermatológicas, psiquiatras e fisioterapeutas que estão ajudando no tratamento de Anne.

“Eu mesma renunciei parte da minha vida para me dedicar a ela. Mesmo fazendo as funções de mãe e pai, eu diminuí o trabalho para ficar com ela e dedicar cada segundo ao tratamento dela. Agora estamos colhendo os frutos de ter acreditado e dedicado durante todo esse tempo”, destacou.

Di Carneiro pontuou também que vem procurando dar muito apoio psicológico para a filha enfrentar o preconceito e eventuais ‘piadinhas’ que possam fazer sobre as marcas no corpo dela.

“Eu tento ajudar explicando que é um privilégio saber que você já passou pelas mãos de Deus e pôde retornar, para que ela possa contar uma história extraordinária e ainda criar uma nova história para si mesma”, concluiu.

Atualmente, Anne seguiu o caminho da mãe e deu o pontapé inicial na carreira de maquiadora, divulgando o próprio trabalho nas redes sociais.

Além disso, ela está cursando a faculdade de biomedicina na UniEVANGÉLICA, onde recebe bolsa integral e faz parte do tratamento fisioterapêutico.