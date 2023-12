6 famosos que se deram bem saindo da Globo e conseguiram ganhar muito dinheiro

Saída da emissora não representou o fim, mas muitas vezes, o começo de novas oportunidades

Ruan Monyel - 07 de dezembro de 2023

Grazi Massafera, atriz. (Foto: Reprodução)

No competitivo mundo do entretenimento, a televisão brasileira sempre foi considerada uma plataforma de destaque, no entanto, alguns talentos decidiram trilhar caminhos diferentes saindo da Globo.

A Rede Globo é a emissora que lançou para a fama diversos artistas, mas alguns deles, encontraram ainda mais sucesso após deixarem a TV.

Estes exemplos evidenciam que a saída da emissora não representa o fim, mas muitas vezes, o começo de novas oportunidades e sucessos na carreira de artistas brasileiros.

1. Xuxa Meneghel

Abrindo a lista, a eterna “Rainha dos Baixinhos” passou décadas na Rede Globo antes de tomar a decisão de explorar novos horizontes, incluindo documentários lançados pela plataforma Globoplay.

Com a sua carreira consolidada na TV, Xuxa diversificou seus empreendimentos, lançando linhas de produtos, escrevendo livros e investindo em projetos sociais. Hoje, ela é uma empresária de sucesso com uma fortuna.

2. Faustão (Fausto Corrêa da Silva)

Depois de décadas à frente de programas de auditório de sucesso na Globo, Faustão surpreendeu o público ao anunciar sua saída da emissora.

Ele seguiu para a Band e manteve sua posição de destaque, consolidando-se como um dos maiores apresentadores da TV brasileira. A mudança não só preservou sua influência, mas também lhe proporcionou um salário ainda maior.

3. Rodrigo Faro

Antes de explodir na RecordTV com o saudoso programa O Melhor do Brasil, Rodrigo Faro atuou em diversas produções da TV Globo.

Além de apresentador, hoje aos domingos, o comunicador também investiu em empreendimentos fora da televisão, solidificando sua posição financeira.

4. Fábio Porchat

Conhecido por seu talento humorístico, Porchat fez parte do time de comediantes da casa por anos. Ao deixar a emissora, o artista investiu fortemente em sua carreira como roteirista, produtor e empresário.

A criação da produtora “Porta dos Fundos” foi um dos passos mais significativos, rendendo-lhe não apenas sucesso artístico, mas também muito dinheiro. Atualmente, Fábio está contratado pelo canal com um programa que leva seu nome.

5. Felipe Titto

O galã, conhecido por participações nas novelas da casa, deixou a Rede Globo em meio a algumas polêmicas, como o salario de R$5 mil que recebia por sua atuação.

Hoje, Felipe é empresário, modelo, influencer e investidor, chegando a participar do programa “Shark Tank Brasil” e saindo de lá com novos empreendimentos.

6. Grazi Massafera

Por fim, Grazi ganhou notoriedade por participar do Big Brother Brasil, e conquistou o público ao atuar em novelas da Globo até decidir sair da emissora.

Ao expandir sua carreira para o cinema e para a publicidade, ela diversificou suas fontes de renda. Grazi se tornou uma das atrizes mais requisitadas do Brasil, acumulando não apenas prêmios, mas também contratos publicitários.

