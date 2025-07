6 cuidados essenciais para prolongar a vida útil da sua geladeira

Ruan Monyel - 07 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Bem vindos ao nosso apê)

Preservar o bom funcionamento e a aparência da sua geladeira vai além de desligar e ligar o aparelho para fazer sua manutenção.

A longevidade do eletrodoméstico está diretamente ligada a práticas diárias, como limpeza, organização e manutenção de pequenos detalhes.

Esses cuidados evitam falhas, reduzem o consumo de energia e mantêm seus alimentos sempre frescos, além prologar a durabilidade do eletrodoméstico.

1. Limpeza interna regular

Para evitar odores, bactérias e acúmulo de sujeira, é fundamental limpar o interior da geladeira com periodicidade.

Desligue o aparelho, retire os alimentos e as prateleiras, limpando tudo com água morna, detergente neutro ou solução de água com vinagre.

2. Evite colocar alimentos quentes

Colocar comidas ainda quentes dentro da geladeira obriga o motor a trabalhar mais para resfriar o interior, o que reduz sua eficiência e pode sobrecarregar o sistema.

O ideal é aguardar até que estejam em temperatura ambiente antes de acondicionar.

3. Verificação das borrachas de vedação

As borrachas da porta garantem o isolamento térmico, ou seja, se estiverem ressecadas, deformadas ou com defeito, o ar frio escapa e o motor precisa funcionar mais para compensar.

Por isso, inspecione regularmente e limpe com pano úmido, mas não deixe de trocar se houver desgaste.

4. Mantenha espaço para ventilação

Deixar 10 cm entre a geladeira e a parede permite a dissipação do calor do condensador.

Evite obstruções na parte traseira ou laterais, como móveis ou cortinas, para manter o fluxo de ar adequado e reduzir o consumo energético.

5. Organização interna

Para preservar sua geladeira, não sobrecarregue o interior.

Alimentos devem estar organizados sem obstruir as saídas de ar frio, pois isso facilita a refrigeração uniforme e evita sobrecarga do compressor.

6. Descongelamento e manutenção

Por fim, mesmo em modelos frost-free, pode haver acúmulo de gelo no freezer ou unidades manuais.

Descongele periodicamente com o aparelho desligado, evitando danos. Limpe a grade e o condensador com escova ou aspirador para remover poeira.

