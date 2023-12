Dj goiana beija Fiuk e Valesca Popuzada e é flagrada em clima de romance com ator de “As Branquelas”

Celebridade ainda foi flagrado aos amassos com outros dois famosos no "Farofa Gkay"

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2023

DJ Nathi. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Natural de Goiânia, a Dj Nathalia Rodrigues, conhecida como Nathi, se jogou no evento “Farofa da Gkay”, que aconteceu em um hotel, em Fortaleza, entre os dias 03 e 06 de dezembro.

A prova disso é que a celebridade foi flagrada em clima de romance com o ator do filme “As Branquelas”, Marlon Wayans.

Em vídeo registrado por um participante da festa, é possível ver o comediante e a DJ bem próximos trocando algumas palavras “ao pé do ouvido”.

Em um dado momento, a gravação ainda mostra Marlon se aproximando da artista para dizer algo e, em seguida, recebe como resposta uma risada dela.

Mas não foi somente o ator que foi flagrado ao lado da morena. Logo no primeiro dia de festa, Nathi fez questão de beijar vários publicamente.

Um deles foi o youtuber Jon Vlogs. Logo em seguida, ela foi vista aos amassos com o ex-participante do reality show Soltos em Floripa, Murilo Dias, e com a cantora Valesca Popuzada – com quem também apareceu fazendo um beijo triplo na presença de Jon -, além de Fiuk.

Além deles, Nathalia também foi flagrada em clima de romance com Zaac.