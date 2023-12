Não cassação do mandato de Vívian Naves por uso da máquina e cestas básicas surpreendeu

Muitos acreditavam que a ação na Justiça Eleitoral tinha elementos suficientes retirá-la da Alego e provocar alguma punição ao chefe do Executivo anapolino

Pedro Hara - 07 de dezembro de 2023

Vivian e Roberto Naves. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Provocou surpresa entre figuras políticas de Anápolis a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) de rejeitar a ação contra Roberto Naves (Republicanos) e Vivian Naves (PP) por abuso de poder político durante as eleições de 2022.

Muitos acreditavam que a ação tinha elementos suficientes para cassar o mandato da deputada estadual e também provocar alguma punição ao chefe do Executivo anapolino.

Roberto e Vivian eram investigados por coagir comissionados da Prefeitura para fazer campanha à primeira-dama. A distribuição de cestas básicas também foi outro motivo que checou o casal na berlinda judicial.

Advogados eleitorais ouvidos pela Rápidas disseram ainda existe a possibilidade de recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas que não deve surtir efeito, haja visto que o órgão não re-analisa provas e tem o cabimento bastante restrito.

PT deve voltar a discutir nomes em Goiânia caso Adriana Accorsi vire ministra

Caso seja indicada para o Ministério da Segurança, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) tende a aceitar a empreitada a nível federal e deixar a corrida à Prefeitura de Goiânia, em 2024.

A informação foi dada pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá (PT-RJ). Fontes ouvidas pela Rápidas sustentam que ainda assim o partido estará no pleito como cabeça de chapa.

Os dois nomes tidos como opção são Mauro Rubem e Edward Madureira.

“A única certeza é que o PT terá candidato”, afirmou petista graduado à Rápidas.

Projeto para restatizar distribuição de energia em Goiás deve chegar em breve à Alego

O deputado estadual Mauro Rubem (PT) informou à Rápidas que pretende apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para restatizar a energia em Goiás.

Antes, ele solicitará um relatório das perdas financeiras que já foram provocadas pelas recorrentes quedas no estado.

Esse deve ser um dos principais argumentos do texto.

SindSaúde deve judicializar eleição do Conselho Municipal em Anápolis

À Rápidas, a atual gestão do SindSaúde de Anápolis confirmou que entrará com mandado de segurança contra o atual gestão do Conselho Municipal de Saúde do município.

O documento ainda está em elaboração e será impetrado nos próximos dias pela entidade gremial.

Júlio Proarmas muda de partido para ser candidato

Candidato a deputado federal em 2022, Júlio Proarmas deixou o PROS e se filiou ao Novo. Ele participará do processo seletivo do partido para ser candidato a Prefeito em Anápolis.

Até o momento, Prof. Eder Bento e Kim Abrahão são os outros pré-candidatos da sigla. A decisão final deve ser anunciada em 2024.

Dominguinhos ficou bravo com equívoco da Rápidas

A Rápidas errou ao dizer que foram criados 100 novos cargos comissionados na Câmara de Anápolis e que o vale alimentação subiu de R$ 300 para R$ 500.

Na verdade, foram aprovados 89 novos cargos comissionados e o auxílio teve um acréscimo de R$ 150, saindo de R$ 300 para R$ 450.

Nota 10

Para os atletas de Anápolis que foram medalhistas no Mundial Kids de jiu-jitsu, realizado em São Paulo.

Foram conquistadas duas de prata e uma de bronze.

Nota Zero

Para Câmara de Anápolis, que novamente precisou atrasar o início de uma sessão por uma queda de energia no prédio.

Esse tipo de incidente mostra que o Poder Legislativo anapolino tem motivos para gastar melhor seu duodécimo, como a aquisição de gerador.