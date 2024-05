Vereador some da cidade e moradores suspeitam que é porque está devendo

Nem mesmo os assessores ou familiares conseguem fornecer informações precisas sobre o paradeiro

Pedro Hara - 01 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil)

Desde a última semana, o sumiço de um vereador tem chamado a atenção em um município goiano.

Nem mesmo os assessores ou familiares conseguem fornecer informações precisas sobre o paradeiro do parlamentar, alimentando especulações.

Embora as declarações oficiais assegurem que ele está bem, o “desaparecimento” tem levantado suspeitas.

Circula pela cidade que o sumiço repentino do vereador pode estar diretamente ligado a uma dívida milionária que ele teria contraído.

Essa possibilidade tem instigado a curiosidade dos populares, que buscam respostas sobre onde está o vereador.

A Rápidas por toda esta terça-feira (30) tentou falar com ele, mas não conseguiu.

No entanto, permanecerá atenta e continuará acompanhando de perto qualquer desenvolvimento neste caso.

Com apenas cinco sessões mensais na Câmara Municipal, a expectativa é que o parlamentar possa reaparecer no início de maio, durante uma dessas reuniões.

Rápidas apurou que também há possibilidade de que ele opte por solicitar uma licença para tratar de assuntos particulares. A conferir.

Juiz homologa desistência de OS do Alfredo Abrahão em processo contra Prefeitura

O juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, da Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental, homologou o pedido de desistência da Associação Beneficente João Paulo II em seu processo contra a Prefeitura de Anápolis. A organização contestava o processo de licitação conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para a gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, alegando ligações entre servidores da pasta e outras participantes do certame.

Dominguinhos marca convenção do PDT, que lançará candidatura Mariane Stival

Presidente municipal do PDT, o vereador Domingos Paula confirmou para 05 agosto, na Câmara de Vereadores, a convenção da sigla que lançará Mariane Stival à Prefeitura de Anápolis. O ex-prefeito Pedro Sahium, que desistiu da disputa, coordena a pré-campanha da advogada.

UEG envia proposta de plano de carreira para professores da instituição

O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Goiás (UEG) aprovou, com 93% dos votos e 7% de abstenções, uma minuta plano de carreira para os professores da instituição. A proposta visa destravar as progressões para docentes doutores e pós-doutores, além de permitir que o regime de tempo integral seja solicitado pelos professores de forma contínua. Outro pronto é a extinção do quadro de vagas limitadas por classe. O texto foi enviado para análise da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Justiça Federal proíbe prática de esportes na Ferrovia Norte-Sul

A Justiça Federal em Anápolis concedeu liminar proibindo a prática de atividades desportivas na Ferrovia Norte-Sul, atendendo ao pedido da concessionária preocupada com a segurança dos praticantes e a interferência nas operações. A decisão foi baseada na divulgação de tais práticas nas redes sociais, com o intuito de comercializar atividades nos locais. O juiz da 1ª Vara Federal de Anápolis, Marcelo Meireles Lobão, determinou também que o responsável pela divulgação exclua as ofertas das redes sociais em 24h, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Nota 10

Para a campanha “Eu sou do bem, Eu sou de Deus”, da ONG Cruzada pela Dignidade. Iniciativa que tem mobilizado estudantes de Anápolis e viralizou nas redes sociais. Vale a pena conferir!

Nota Zero

Para as agência do Itaú, em Goiânia. Os idosos que tem benefícios e aposentadorias vinculados ao banco estão bronca pelas altas filas que têm se formado no final/começo de mês. Também se queixam da não distribuição de filas.

*Colaborou Denilson Boaventura