Punição da Justiça ao ex-BBB Dhomini vai obrigá-lo a demostrar que é humilde

Crime ocorreu em junho de 2023, mas ele começará a cumprir a pena somente em fevereiro de 2024

Gabriella Licia - 07 de dezembro de 2023

Goiano foi vencedor do BBB 3 e fez par romântico com Sabrina Sato. (Foto: Reprodução/Internet)

O ex-BBB André Augusto Ferreira Fontes, conhecido nacionalmente como Dhomini, recebeu uma determinação da Justiça e deverá começar a prestar serviços em um Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais), em Goiânia, para recompensar a falta de humildade.

Com a condenação, ele terá de arcar com 40 horas de ações comunitárias depois de ser filmado dando socos no empresário Ailton Gomes Maranhão e no advogado dele, Artur Camapum.

O trabalho será realizado no Setor Interdisciplinar Penal (SIP) e as atividades serão determinadas no dia 1° de fevereiro de 2024, quando ele iniciar o processo.

“Eu achei justo, foi uma pena plausível com o que aconteceu”, destacou o ex-BBB ao G1. Dhomini ainda explicou que terá de assinar a folha de ponto no local, diariamente. Lá, ele deverá trabalhar, no máximo, 08h por dia.

Relembre o caso

A confusão aconteceu no dia 13 de junho deste ano. Na ocasião, Dhomini explicou que o desentendimento teve origem com o término da sociedade de um bar da capital.

O ex-participante do BBB afirmou que havia tentado encerrar o acordo durante 40 dias, após ter descoberto um suposto desvio de dinheiro no estabelecimento e apropriação indevida.

Por outro lado, Ailton Maranhão contestou a versão de Dhomini, afirmando que este nunca fez parte da sociedade, sendo apenas um “parceiro comercial” do local.

Segundo a vítima das agressões, os únicos sócios do bar eram ele e o empresário Leonardo Scaff. Este último argumenta que a parceria chegou ao fim quando Maranhão retirou o filho do contrato social e deixou de pagar o que lhe era devido.