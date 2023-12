6 dicas rápidas de filmes com histórias de superação para assistir na Netflix

Estoure a pipoca, se acomode no sofá e prepare-se para um fim de semana repleto de produções dignas de toda nossa atenção

Ruan Monyel - 08 de dezembro de 2023

Cena do filme Extraordinário disponível na Netflix (Foto: Divulgação/Lionsgate)

A dona Netflix é responsável por inúmeras produções com lindas narrativas, incluindo histórias baseadas em fatos, que são capazes de roubar nossos corações.

Hoje, decidi deixar seis dicas bem rápidas e sem muitos spoilers de filmes incríveis que estão perdidos no catálogo da plataforma, e que provavelmente, você não tenha assistido.

Estoure a pipoca, se acomode no sofá e prepare-se para um fim de semana repleto de produções dignas de toda nossa atenção, elas vão te surpreender com comoventes narrativas de superação.

O Menino que Descobriu o Vento (2019, Drama/História)

Um jovem do Malawi, cansado das condições extremas de pobreza que vive com sua família, aprende a construir uma cata-vento que vai mudar o destino do povoado em que mora.

O Menino Que Descobriu o Vento é emocionante e baseado em fatos.

As Nadadoras (2022, Esporte/Drama)

Narrando acontecimentos verídicos da vida de duas irmãs que deixaram, de forma ilegal, o país de origem que estava tomado pela guerra.

O filme acompanha a incrível jornada das duas para competir nas Olimpíadas do Rio em 2016.

Arremessando Alto (2022, Esporte/Comédia)

Na narrativa Adam Sandler é um olheiro de basquete da NBA, que enxerga talento e potencial em um jovem da periferia.

Seu grande desafio é fazer o garoto enfrentar seus próprios demônios para chegar ao estrelato e jogar em grandes times de basquete.

Uma Linda Vida (2023, Romance/Musical)

Um jovem pescador que tem uma voz extraordinária é descoberto por um empresário da indústria musical e tem a chance de ter sua vida transformada.

Toda a insegurança e os fantasmas do seu passado não o deixam seguir em frente, mas um romance inesperado vai mudar tudo.

Extraordinário (2017, Drama/Amadurecimento)

O garoto Augiee nasceu com uma deformidade incomum no rosto e passou por 27 cirurgias na face, deixando cicatrizes.

Aos 10 anos de idade ele começa a frequentar escola, e os desafios da aceitação no meio dos novos colegas, são os responsáveis por fazer Augiee passar pelo amadurecimento nessa nova etapa da vida.

NYAD (2023, Esporte/Documentário)

Baseado na história verídica de Diana, que aos 60 anos de idade decidiu realizar seu sonho de nadar por mais de 160 quilômetros em mar aberto.

Em meio aos desafios impostos pela idade e sem a aprovação de muitos, ela sai de Cuba até a Flórida nadando.

Prontinho, as dicas foram tão rápidas que você nem se deu conta de que já estava no final. Agora basta apertar o play e surpreender com essas lindas e inspiradoras histórias.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.