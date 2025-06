A causa animal em Anápolis é ampla, e meu compromisso com ela também

É necessário garantir que os animais em situação de vulnerabilidade tenham o mínimo: cuidado, acolhimento, saúde e respeito

Seliane da SOS - 18 de junho de 2025

A causa animal é complexa, urgente e exige um olhar amplo e responsável. Não é possível reduzi-la a uma ou duas ações isoladas, castrar é importante, claro, mas não é o suficiente.

Quem se dispõe a representar essa pauta precisa entender que ela abrange desde a educação da sociedade até a criação e a efetivação de políticas públicas que tragam dignidade aos animais.

Durante todo o meu primeiro mandato, mesmo sendo vereadora de oposição e enfrentando inúmeros desafios, jamais virei as costas para os animais. Nunca deixei de lutar com todas as minhas forças por aquilo que acredito.

A minha atuação não se resume a discursos, ela é feita de ação, de enfrentamento e, principalmente, de compromisso diário.

Ser vereadora da causa animal é compreender que a proteção precisa ser completa: passa pelo resgate, pela castração, pela punição a agressores, pela criação de leis efetivas e pela estruturação de locais adequados para atendimento.

Mesmo com toda nossa dedicação, nosso amor e nossa luta diária, sabemos que não conseguiremos resolver tudo de forma imediata. Mas jamais faltará empenho, seriedade e responsabilidade em cada passo que damos.

Por isso, mais um passo importante foi dado essa semana: anunciei a destinação de grande parte da minha emenda impositiva, R$ 205 mil, para a construção do Centro de Bem-Estar Animal. Um espaço que não apenas contemplará as castrações, mas também oferecerá atendimento digno e completo aos animais.

É assim que acredito que se faz política: com coragem, com trabalho e com propósito. A causa animal tem voz, tem força e, enquanto eu estiver na Câmara Municipal, continuará tendo vez.