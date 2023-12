Polícia Científica de Goiás desvenda crime brutal em tempo recorde

José Fernandes - 08 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/José Fernandes)

Neste 8 de dezembro, celebramos o Dia da Justiça, instituído há mais de setenta anos com o propósito de homenagear todos os que atuam para o cumprimento da justiça no país.

Nessa oportunidade, faço questão de honrar a Polícia Científica do Estado de Goiás como uma das forças de segurança que colabora com a justiça, citando o caso recente da adolescente de 14 anos morta em Aparecida de Goiânia.

O monstro suspeito de cometer esse crime foi identificado em menos de uma semana e já está preso. A agilidade na elucidação foi um trabalho conjunto de vários profissionais utilizando o Banco de Perfil Genético.

Nosso Estado já foi reconhecido internacionalmente e hoje possui o maior banco de perfis genéticos na resolução de crimes e identificação humana do país. Já são mais de 600 casos de homicídios e estupros resolvidos desde a criação do banco há 10 anos.

Vale ressaltar que existe uma Rede Integrada com todos os outros Estados, permitindo o intercâmbio de informações genéticas de interesse investigativo e da justiça.

Os vestígios coletados do corpo da adolescente e na cena do crime forneceram as informações genéticas ao banco. Ao fazer o cruzamento dos perfis, identificou o monstro que já tinha cometido estupro anteriormente.

Casos previstos na Lei dos Crimes Hediondos, são coletadas amostras dos condenados. Por isso tinha as informações previamente disponibilizadas do indivíduo.

Tenho orgulho de fazer parte da Polícia Científica, ainda na ativa, servindo há mais de 10 anos e contribuindo com a justiça, inclusive na identificação de bandidos criminosos, seja político ou não.

Finalizo parabenizando as nossas Forças de Segurança Pública pela agilidade, o Governador por ser implacável contra bandidos e os colegas envolvidos diretamente nesse caso.

É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.