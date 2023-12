Avanço de frente fria deixa Goiás em alerta para tempestades neste domingo (10); saiba onde

Avanço de uma frente fria pelo estado poderá proporcionar chuvas intensas de aproximadamente 10 mm

Maria Luiza Valeriano - 09 de dezembro de 2023

Goiânia e Anápolis receberam alerta de tempestades (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Embora neste sábado a previsão seja de chuvas leves na maior parte do estado, pancadas devem atingir diversos municípios goianos neste domingo (10) – com rajadas de vento e raios, segundo a previsão do Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas de Goiás (Cimehgo).

Devido ao avanço de uma frente fria originária do sudeste do Brasil, as regiões previstas para terem tempestades mais intensas são a Sudoeste, Sul e Central, com 15 mm.

Já as regiões Oeste, Norte e Leste podem vir a registrar 10 mm de água neste domingo (10).

Com isso, moradores de Santa Helena, Araguapaz e Aruanã devem se preparar para receber pancadas de cerca de 10 mm. Em Iporá e Itumbiara, a expectativa é de 09 mm. Goiânia e Anápolis devem receber 07 mm e 04 mm, respectivamente.

Outras cidades que receberam alerta para tempestades neste domingo (10) foram Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Jataí, Abadia de Goiás, Goianésia, Cristalina, Bela Vista de Goiás, Nova Crixás, Luziânia, Catalão e Davinópolis.