Idoso é amarrado e espancado por assaltantes em residência na zona rural de Goiânia

Esposa da vítima conseguiu fugir para as fazendas vizinhas para pedir ajuda, ainda amarrada e cheia de lesões

Natália Sezil - 13 de dezembro de 2024

Vítima precisou ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento devido às lesões sofridas. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 63 anos, foi amarrado e espancado com pedaços de madeira durante um assalto ocorrido na tarde desta sexta-feira (13), na zona rural de Goiânia. A esposa do homem passou toda a ação trancada no banheiro da casa.

Segundo testemunhas, dois indivíduos teriam invadido a residência de um casal de idosos, armados, causando medo e terror às vítimas. Os autores do roubo teriam exigido dinheiro, armas e cartões bancários, e espancado o proprietário da casa – o que pôde ser observado das fazendas vizinhas.

Pouco tempo depois, a mulher teria conseguido fugir da fazenda, machucada e amarrada, para pedir ajuda aos vizinhos. Ela relatou que o marido estava sendo mantido como refém.

Três itens principais foram levados da residência: um aparelho televisivo, uma motocicleta vermelha e um telefone celular da marca Motorola. Após a ação, os suspeitos ainda saíram do local usando a moto roubada, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento por toda a área, mas nem os suspeitos, nem os itens subtraídos foram localizados. Já a vítima foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento pelos familiares, diante das lesões observadas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil (PC).