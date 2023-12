Empresa investe R$ 37 milhões em cidade de Goiás e é destaque nacional em energia

Projeto de energia híbrida foi criado com a intenção de atender à demanda e se tornar o maior do Brasil

Maria Luiza Valeriano - 09 de dezembro de 2023

Projeto daSão Salvador Alimentos (SSA) visa atender a crescente demanda de energia em Nova Veneza (Foto: Divulgação)

O município de Nova Veneza, na região central de Goiás, recebeu investimento de R$ 37 milhões e se torna o lar do maior e mais tecnológico projeto de energia híbrida do Brasil.

A decisão foi da indústria São Salvador Alimentos (SSA) que, dos R$ 37 milhões, destinou R$ 22 milhões diretamente na usina fotovoltaica (UFV). Desse modo, o sistema terá uma rede de distribuição de energia elétrica e duas fontes de geração própria ligadas à carga, sendo uma usina fotovoltaica de 5,7 MWp e uma usina termoelétrica de 12 MW.

O projeto foi criado a partir da demanda de energia crescente no complexo industrial de Nova Veneza. Sendo assim, para não comprometer o desenvolvimento da SSA, a solução encontrada foi o sistema híbrido até que a disponibilidade de energia seja ajustada.

As três fontes atuarão em conjunto, controladas por um sistema de gerenciamento de energia, sendo que a usina termoelétrica será acionada se as outras duas fontes não suprirem a demanda do complexo industrial.

Com isso a estimativa é de aumentar a produção de 80 mil frangos por dia para 130 mil até o final do ano. Em 2024, a empresa ainda prevê abater 180 mil aves/dia.

“Com este projeto contribuiremos ainda mais com a bandeira da sustentabilidade, implicando em redução de impactos ambientais. Aumentaremos nosso nível de confiabilidade e eficiência do nosso sistema energético. Com estes dois últimos pilares teremos ganhos econômicos relevantes, ganho de produtividade, melhora na qualidade de energia, ganho em vida útil dos equipamentos eletroeletrônicos, otimização da curva de carga e ganhos com manutenções corretivas”, afirmou o CEO da SSA, Hugo Souza.

De acordo com o empresário, os investimentos tiveram início neste ano com a ampliação da sala de máquinas da fábrica de Nova Veneza. Além disso, a SSA investiu no aumento da capacidade logística de entrada e saída de produtos, o que rendeu o incremento de mais de 2,5 mil caixas por hora.