Homem que foi para os EUA trabalhar como jardineiro mostra quanto está ganhando

De acordo com o brasileiro, números são impressionantes e o serviço é muito prático; internautas discordaram

Gabriella Licia - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um brasileiro compartilhou um vídeo explicando quando é possível receber nos Estados Unidos da América (EUA) trabalhando como jardineiro e os internautas tiveram as opiniões divididas.

Quem repercutiu a gravação foi o perfil ‘Eu nos EUA’, que acumula mais de 105 mil seguidores. Nas cenas é possível perceber o homem em frente a um jardim explicando como tudo funciona.

“Nos Estados Unidos, um jardineiro consegue ganhar até US$ 40 (cerca de R$ 196,1) em 15 minutos. É o seguinte, eles vão com essa maquininha, passa de um lado e do outro. Em 15 minutos o outro [trabalhador] já vem soprando tudo e fica prontinho a jardinagem, cortada a grama”, disse.

Segundo o brasileiro, que não foi identificado, todo serviço é cobrado por hora, mas eles acabam terminando antes de completar os 60 minutos. Logo, é possível atender um número ainda maior de clientes diariamente e cobrar US$ 40 em todas as casas.

“Normalmente, esses caras fazem mais de 20 ou 30 casas no dia, entendeu?”, continuou a explicação. Somando a hipotética pontuação, se um trabalhador conseguir atender 30 clientes, poderia receber uma média de US$ 1,2 mil (o equivalente a R$ 5,9 mil).

Os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns pontuaram ser um serviço incrível e até divertido, outros mencionaram que os números enganam, já que encontrar clientes não é tão fácil quanto parece.

“Pessoal não acredite em tudo que escuta! Aqui a realidade é bem diferente! Vai por mim”, disse um outro imigrante brasileiro. Veja o vídeo na íntegra!