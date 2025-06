NUNCA higienize esses alimentos antes de consumir (não é recomendado)

Esses alimentos, ao entrarem em contato com a água, podem se tornar ainda mais propensos à contaminação

Ruan Monyel - 30 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Nutricionista Camile Ferronato)

Higienizar os alimentos antes do consumo é um hábito comum e, em muitos casos, recomendado para garantir a saúde da família.

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que nem todos os produtos devem ser lavados antes do preparo, trazendo sérios riscos.

Esses alimentos, ao entrarem em contato com a água, podem se tornar ainda mais propensos à contaminação ou comprometer sua qualidade original.

Entre os exemplos mais comuns estão o frango cru, os ovos com casca e o arroz branco. Embora a prática de lavar pareça sinal de zelo, no caso desses itens específicos, pode causar mais mal do que bem.

NUNCA higienize esses alimentos antes de consumir (não é recomendado)

O frango cru é, talvez, o caso mais alarmante, afinal, ao ser lavado na pia da cozinha, respingos da água podem espalhar bactérias como a Salmonella e a Campylobacter por toda a superfície e utensílios.

Isso aumenta drasticamente o risco de contaminação cruzada, um dos principais causadores de infecções alimentares.

A recomendação dos órgãos de saúde é de não lavar o frango cru, pois o cozimento adequado, com temperaturas acima de 70 °C, é o suficiente para eliminar qualquer bactéria presente na carne.

Outro erro comum é higienizar ovos logo após a compra, pois a casca possui uma camada protetora natural que impede a entrada de micro-organismos.

Quando essa película é removida com água, os poros do ovo ficam expostos, facilitando a entrada de bactérias dentro do alimento.

Se for necessário limpar o ovo, o ideal é fazer isso apenas no momento do uso, com pano seco ou papel toalha, e jamais deixá-lo molhado na geladeira.

O arroz branco também entra na lista de alimentos que não precisam ser lavados antes do preparo.

Diferentemente do arroz integral, que mantém a casca e pode conter mais impurezas, o arroz branco industrializado já passa por um processo de limpeza.

Quando é lavado, boa parte dos nutrientes adicionados, como ferro e ácido fólico, pode ser perdida junto com o amido.

Portanto, embora a limpeza dos alimentos seja essencial para prevenir doenças, é fundamental saber quais produtos devem ou não ser lavados.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!