Jovem de Goiânia é bloqueada pela RMTC após denunciar estado de Terminal Praça da Bíblia

Local está há 23 anos sem receber grandes reformas que, segundo Governo do Estado, estão previstas para janeiro de 2024

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2023

Denúncia mostra goteiras enormes no Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem relações públicas resolveu denunciar o estado deplorável em que se encontrava o Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. No registro, ela mostra que o telhado sem manutenção faz com que bicas caiam sobre os usuários em dias de chuva. Após a publicação, ela ainda foi surpreendida com a reação da empresa.

Ao Portal 6, Jaqueline Costa, de 25 anos, revelou que a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) decidiu bloqueá-la no X, antigo Twitter, uma das redes onde o relato ganhou força e reuniu apoiadores.

“A galera ficou indignada, começou a marcar eles na publicação. Acho até que teve outra galera que foi bloqueada também, mas não sei ao certo. Todos os dias, de segunda à sexta, tenho um encontro marcado com o terminal. O que mais incomodou foi a goteira mesmo, mas superlotação e falta de ônibus sempre ocorrem também”, apontou.

Ela informou que o vídeo foi feito no dia 21 de novembro, quando caía uma forte chuva na capital. No mesmo dia, a resposta recebida foi o bloqueio, mesmo com dezenas de internautas fazendo coro à reclamação.

Já no dia 28, outra denúncia foi formalizada. Desta vez, expondo o print que mostra o bloqueio feito pela empresa à conta da jovem. Ainda assim, o silêncio se manteve.

“Outra jornalista fez uma publicação e, o retorno recebido, é que o terminal está há 23 anos sem reforma. Quando eu vi isso fiquei abismada, que loucura é essa, chega a ser perigoso”, completou.

Vale frisar que o Governo de Goiás havia anunciado reformas nos terminais e plataformas, que compõe o eixo Anhanguera, em agosto deste ano. Conforme a RedeMob, o local está há mais de 23 anos sem reformas, mas que reparos são feitos frequentemente no intuito de minimizar os transtornos.

Entretanto, obras vultosas são de responsabilidade do Governo do Estado que, por sua vez, afirmou que estão previstas para janeiro de 2024 – quando todos os terminais do Eixo Anhanguera serão beneficiados.