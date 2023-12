Mike Tyson e Elijah Wood são usados em vídeos falsos contra Volodimir Zelenski

Segundo reportagem do The New York Times, os vídeos são verdadeiros, mas reaproveitados e tirados de contexto

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2023

Volodimir Zelensky. (Foto: Flickr)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vídeos de famosos como o lutador Mike Tyson e o ator Elijah Wood estão sendo usados em publicações de notícias falsas sobre Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia, na cobertura da guerra feita pela Rússia.

Conhecido por interpretar Frodo na saga “O Senhor dos Anéis”, Wood, por exemplo, surge em um vídeo no qual diz para um homem chamado Vladimir começar um tratamento para abuso de drogas e álcool. A edição é feita para parecer que ele se dirige a Zelenski, quando se trata de outra pessoa.

Segundo reportagem do The New York Times, os vídeos são verdadeiros, mas reaproveitados e tirados de contexto, sem o conhecimento das celebridades. As gravações foram feitas no aplicativo Cameo, onde usuários podem pagar por mensagens personalizadas de famosos.

Outras figuras exibidas em publicações incluem o músico Shavo Odadjian, os atores Priscilla Presley, John McGinley, Dean Norris e Kate Flannery. Esses e outros vídeos acabaram sendo divulgados por empresas de notícias controladas pelo governo russo e compartilhados nas redes sociais.

Em comunicado enviado ao jornal americano, a Cameo disse que vídeos como esses violariam as diretrizes da comunidade da empresa. “Nos casos em que tais violações são comprovadas, a Cameo normalmente tomará medidas para remover o conteúdo problemático e suspender a conta do comprador para ajudar a evitar problemas futuros.”