Motorista de aplicativo fica impressionado com que esqueceram no carro dele: “primeira vez”

Além da surpresa, profissional ainda confessou não saber quem seria o verdadeiro dono do item

Gabriella Licia - 09 de dezembro de 2023

Lucas Dias é goiano e trabalha com as plataformas de corridas por aplicativo. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Esquecer as chaves, o celular ou até mesmo a bolsa dentro dos carros de viagens por aplicativos é algo bem comum entre os passageiros. No entanto, um motorista viralizou ao mostrar o item inusitado que um cliente deixou no veículo.

Lucas Dias, bastante conhecido como Uber Histórias, publicou um reel no perfil do Instagram comentando sobre a situação recente. Segundo ele, já encontrou diversos tipos de itens no banco traseiro do carro, mas desta vez ficou chocado com o que viu.

Nas cenas, é possível ver o condutor descendo do carro e indo até a porta de trás. Quando ele abre, há uma peça de carne maturada no assoalho do carro, embalada a vácuo. “É a primeira vez”, disse ele.

Lucas mencionou que não conseguiu identificar qual passageiro teria esquecido, já que não realizou nenhuma corrida para o supermercado na ocasião. Porém, iria deixar a carne dentro do carro e aguardar alguém entrar em contato.

Nos comentários, os internautas riram da situação. “Rapaz, a carne está cara. Isso aí é um luxo! Já aproveita para o churrasco”, brincou um usuário.

Veja só!