Saiba aqui se a sua conta no Gmail será excluída em dezembro

Confira se isso vai acontecer com você

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2023

Aplicativo Gmail. (Foto: Reprodução)

O Google anunciou que a partir do dia 1º de dezembro de 2023 começará a excluir uma enorme quantidade de contas do Gmail permanentemente.

Trata-se de um serviço de e-mail desenvolvido por ele e amplamente utilizado para comunicação digital entre os internautas.

Oferece recursos como armazenamento generoso, organização eficiente de mensagens por meio de etiquetas e uma interface intuitiva.

Além disso, integra-se a outros serviços do Google, proporcionando uma experiência abrangente de gerenciamento de e-mails.

Lista de contas do Gmail que o Google excluirá

A empresa começará a excluir contas do Gmail que não tiveram atividade nos últimos dois anos, a partir de 1º de dezembro de 2023.

O processo terá início com as criadas e que nunca foram utilizadas pelo usuário.

Para evitar que isso aconteça, basta apenas abrir seu e-mail pelo aplicativo ou computador para evitar que essa penalidade se aplique a você.

A plataforma também reforça que perfis criados desde 2020, 2019, 2018 e 2017 apenas com o intuito de abrir a conta de aplicativos do Google Play também serão eliminados do banco de dados.

Os serviços afetados serão: Google Agenda, Meet, Drive, Fotos e Documentos, todos associados ao Gmail.

A justificativa para as eliminações de contas inativas se dá por conta de uma mudança nas políticas de utilização do serviço.

De acordo com o texto da nova regra, “se uma Conta do Google não for usada ou conectada por pelo menos 2 anos, podemos excluir a conta e seu conteúdo, incluindo o Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube e Google Fotos. Google ”.

Vale lembrar que o Google só excluirá contas que estiverem inativas por dois anos ou mais e que pretende enviar avisos a seus usuários sobre o assunto.

A medida só será aplicada para contas pessoais, contas que pertençam a escolas ou empresas ficarão isentas do cancelamento.