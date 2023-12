4 motivos que fazem Henrique e Juliano serem realmente diferenciados

Artistas do sertanejo provaram que existem prioridades acima da ambição

Gabriella Licia - 11 de dezembro de 2023

Os irmãos Henrique e Juliano. (Foto: Reprodução via Instagram)

Para se destacar no mundo do sertanejo, o artista precisa apresentar algo muito além da musicalidade, voz e boas composições. E no quesito autenticidade, a dupla Henrique e Juliano consegue provar ser realmente diferenciada.

Uma postagem divulgada recentemente mostrou algumas posturas que as estrelas sertanejas definiram para o próximo ano de 2024 e as regras deixaram muitos fãs chocados.

Isso porque a dupla decidiu nadar totalmente contra a maré e seguir os próprios príncipios, ignorando a ambição financeira e priorizando o bem-estar. O que para muitos pode parecer loucura, para eles é algo indiscutível.

Se está curioso para saber quais são essas quatro regras dos artistas, é bom conferir a lista abaixo. Olha só!

1. Não farão shows aos domingos

Na lista ficou decretado que a dupla sertaneja não realizará nenhum show aos domingo durante todo o ano de 2024, para descansarem e curtirem os amigos e familiares também.

2. Férias no Carnaval

Os dois irmãos decidiram também que não realizarão nenhum evento durante o Carnaval de 2024.

3. Raros shows às quintas

As quintas-feiras serão reservadas para descanso no próximo ano.

4. Nenhum show pago com dinheiro público

Por última, mas não menos importante, a quarta regra é não realizar nenhum evento que seja pago com dinheiro público. Segundo os cantores, isso não condiz com os princípios da dupla.