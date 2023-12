Anapolinos se classificam para fase final de competição musical promovida por João Neto e Frederico

Músicas escolhidas serão gravadas pela própria dupla, que já emplacou hits como Lê Lê Lê e Crime Perfeito

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2023

Anapolinos são selecionados para o projeto Canetando Hits, da dupla João Neto e Frederico. (Foto: Reprodução)

Dois anapolinos foram selecionados para a fase final de uma competição entre músicos e compositores, organizada pela dupla João Neto e Frederico. Nesta etapa, que já ocorre nesta terça-feira (12), eles poderão ter uma música autoral gravada pelos artistas.

Ao Portal 6, os participantes do chamado “Canetando Hits”, Danila Moreira, de 41 anos, e Gabriel Aquino, de 19, revelaram detalhes da seleção e também falaram sobre as expectativas dessa nova etapa do projeto.

“Eu sempre enviava algumas músicas, e um dia me responderam. Eu não acreditei, mas passei o número do meu telefone e a assessora entrou em contato. Pouco depois eu estava no projeto, em janeiro do ano passado”, revelou a cantora.

Foram três dias de mentorias, com palestras e aulas ministradas por músicos de renome no cenário nacional. Participantes de todo o país se reuniram em um Hotel Fazenda para realizarem o intensivo.

Já com uma carreira consolidada na noite anapolina, ela contou ainda que convidou o amigo para participar, visto que ele também se apresenta como revelação na música local. Após algumas tentativas, Gabriel uniu-se ao projeto nesta terceira edição.

“Estou muito animado, componho desde os 09 anos e sempre sonhei com oportunidade assim. Aprendi a fazer música sozinho e depois recebi o apoio de pessoas como a Danila. Já tenho 5 músicas gravadas e, caso consiga emplacar outra nessa iniciativa, será uma grande vitória”, apontou.

A produção do “Canetando Hits” é feita pela Workshow, de Goiânia, produtora que representa grandes nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Diego e Victor Hugo e Hugo e Guilherme.

Torcida

Portanto, a partir das 14h desta terça-feira (12), anapolinos poderão enviar boas energias aos conterrâneos, pois terá início a seleção das três músicas que serão escolhidas nesta edição.

As vencedoras, então, serão gravadas pela dupla João Neto e Frederico – que já emplacou hits como Lê Lê Lê e Crime Perfeito.