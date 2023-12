O erro que a maioria das pessoas comete ao lavar o rosto (aprenda para não esquecer mais)

Na hora da limpeza facial, é preciso manter a atenção e fazer o processo com calma e paciência

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2023

(Foto: Alena Darmel/ Pexels)

Caso você esteja sentindo que, ao lavar o rosto, não esteja obtendo o resultado almejado, saiba que você pode estar cometendo o erro que a maioria das pessoas cometem.

Isso porque, de acordo com um especialista em dermatologia, muitos não conseguem retirar totalmente as impurezas que estão acumuladas na pele, coisas como suor, maquiagem e outros poluentes.

O erro que a maioria das pessoas comete ao lavar rosto (aprenda para não esquecer mais)

Apesar de parecer simples, existe um erro um tanto quanto comum que a maioria das pessoas comete ao lavar o rosto. Isso porque muitos não conseguem retirar toda a impureza da pele pelo método escolhido para a lavagem.

Para que a ação seja feita de modo que retire todas as impurezas do rosto, os dermatologistas sugerem realizar a prática da dupla limpeza.

A técnica consiste no uso de bálsamo, óleo ou água micelar capazes de remover a maquiagem. Logo após isso, deve ser realizada uma limpeza com espuma, gel ou creme.

De acordo com os profissionais, esse processo não apenas consegue limpar a pele de forma profunda, mas também a mantém radiante e saudável.

Segundo o dermatologista que faz sucesso na plataforma do TikTok, Dr Charles, é comum que a limpeza seja insuficiente devido ao tempo que as pessoas levam no processo.

“Muitas pessoas lavam o rosto em apenas 10 a 15 segundos, o que é insuficiente para os ativos, como ácido salicílico e carvão, agirem eficazmente”, explica.

O Dr Charles ainda salienta que é importante respeitar a regra dos 60 segundos para que uma limpeza adequada seja feita no rosto.

Segundo ele, a recomendação é que se faça uma massagem suave no rosto, além do pescoço por meio de movimentos circulares durante a aplicação.

Portanto, fica a dica!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!