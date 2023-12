Essa será a idade para se aposentar a partir de 1º de janeiro de 2024

Atualmente, mulheres devem ter no mínimo 62 anos e homens 65

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

A partir de 1º de janeiro de 2024, os trabalhadores que já estão de olho na aposentadoria terão uma nova idade mínima para se aposentar no Brasil.

Atualmente, no país, a regra atual que foi aprovada após a reforma da previdência prevê que a concessão do benefício seja estabelecido dentro dos seguintes parâmetros: Mulheres tenham idade 62 anos + 15 anos de contribuição. Já os no caso dos homens, é necessário ter 65 anos + 15 anos de contribuição

No entanto, com a nova alteração e para o desagrado de muitos, a nova regra aumenta ainda mais a idade mínima, subindo 6 meses para cada ano.

Essa será a idade para se aposentar a partir de 1º de janeiro de 2024

Os trabalhadores que já estão perto de conquistar a tão sonhada aposentadoria devem ficar atentos, pois a partir de 1º de janeiro do próximo ano, a idade para se aposentar no Brasil passará por uma alteração.

Na prática, a aposentadoria é um benefício concedido pela Previdência Social, que consiste em um afastamento remunerado ao trabalhador segurado que preencher os requisitos legais.

Atualmente, em 2023, a idade mínima para que as pessoas se aposentem no país está em 63 anos para os homens e 58 anos no caso do público feminino.

Contudo, a partir de 1º de janeiro, a idade mínima terá uma mudança e passará a ser de 63 anos e 6 meses para os homens e 58 anos e 6 meses para as mulheres.

Apesar da mudança, é importante ressaltar que a regra ainda continua exigindo um tempo mínimo de contribuição para ambos sexos. No caso dos homens, o tempo é de 35 anos. Enquanto para as mulheres, o período é de 30 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Valença | Advogado Previdenciarista (@gustavovalenca.adv)

Leia também:

Bolsa Família terá pagamento antecipado em dezembro; veja as datas

Consulte se você tem dinheiro esquecido para receber; milhares ainda não resgataram

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!