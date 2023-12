Roberto Naves vai fazer mega festa para servidores com comes e bebes liberados e show sertanejo

Prefeito também anunciou ponto facultativo para os quase 10 mil funcionários da Administração Municipal e Câmara

Pedro Hara - 11 de dezembro de 2023

Roberto Naves é prefeito de Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

Durante a cerimônia do Natal do Bem, em Anápolis, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) anunciou uma mega festa para os servidores da Prefeitura e da Câmara com comes e bebes liberados e show sertanejo.

A data escolhida por Roberto foi 21 de dezembro. Além da festa, haverá ponto facultativo para os quase 10 mil funcionários que compõem o quadro da Administração Municipal e da Câmara.

O anúncio foi realizado na manhã do último sábado (08) na cerimônia que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB).

Servidores que acompanhavam o evento celebraram o comunicado dado pelo prefeito.