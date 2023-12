Restaurante pode recusar dividir o prato? Advogada explica

Dúvida de seguidora acabou gerando polêmica com um fato muito comum a quem vai em um estabelecimento de comidas e afins

Magno Oliver - 12 de dezembro de 2023

(Imagem – Reprodução / Instagram/Isabelaregina)

Uma dúvida de uma seguidora na internet deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões entre as pessoas a respeito de um acontecimento muito comum entre casais.

A advogada e influenciadora na área do Direito, Isabela Regina, publicou questionamento de uma seguidora que perguntava se o restaurante estaria certo em não permitir que ela e o namorado dividissem o prato.

Na postagem, ela começa o vídeo lendo a indagação: “o restaurante não deixou eu dividir meu prato com meu namorado, isto está certo?”

Para ajudar os seguidores, ela busca respaldo no Código de Defesa do Consumidor: “eu peguei até o código do consumidor para responder essa, vamos lá!”

E pontua que “o artigo 39, no inciso 2, considera como prática abusiva recusar atendimento das demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda encontrar conformidade com os usos e costumes.”

A publicação atingiu milhares de visualizações, mais de 9 mil curtidas e opiniões divididas. Alguns seguidores apoiaram a conduta do estabelecimento, enquanto que outros foram contra.

Logo em seguida, a especialista no assunto dá as explicações sobre a situação e a pergunta finalmente tem seu esclarecimento revelado.

“Gente, ele ainda tem que fornecer a louça, o prato, talher, ou copo para você dividir o seu lanche com o seu namorado, tá!”

