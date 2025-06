Uma virada importante vai transformar o ano desses 3 signos

Gabriella Licia - 17 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Athena/Pexels)

Para quem vinha sentindo que 2025 ainda não tinha engrenado, o universo prepara uma virada que promete mudar completamente o rumo das coisas para alguns signos.

Com a movimentação de planetas como Júpiter, Saturno e Marte ao longo de junho e julho, alguns signos viverão um verdadeiro ponto de virada — daqueles que dividem o ano entre “antes” e “depois”.

Essa mudança pode chegar em forma de oportunidade profissional, reviravolta amorosa, conquista pessoal ou até um momento de clareza interna que muda tudo. O que importa é que o ciclo que parecia estagnado ganha força, e o destino começa a trabalhar a favor de quem está preparado para dar o próximo passo.

Confira os 3 signos que terão uma reviravolta marcante ainda neste ano:

1. Escorpião

Depois de meses intensos, Escorpião sentirá uma energia nova tomar conta da vida. Pode ser uma porta que se abre onde antes só havia incerteza ou uma oportunidade que chega do nada — mas que tem tudo a ver com os desejos mais profundos do signo. Essa virada vai mexer com as emoções e abrir caminho para uma fase mais leve e próspera.

2. Gêmeos

O ano de Gêmeos ganha um novo ritmo a partir de agora. A virada vem com mais clareza de propósito e uma guinada nas áreas de trabalho e comunicação. Projetos engavetados ganham forma, contatos antigos voltam e ideias ganham espaço para brilhar. É hora de sair da dúvida e assumir o protagonismo da própria história.

3. Capricórnio

Capricórnio é um dos signos que mais sentirão a mudança energética do segundo semestre. O que parecia travado — seja uma decisão importante, uma questão financeira ou um caminho pessoal — finalmente começa a se resolver. O universo reconhece o esforço e devolve em forma de realização concreta. É virada de página com direito a novos capítulos brilhantes.

