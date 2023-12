3 signos que podem se preparar para reencontrar alguém do passado e ser feliz de novo

Gabriella Licia - 13 de dezembro de 2023

Casal apaixonado. (Foto: Ilustração/Pexels/Cottonbro Studio)

O mês de dezembro promete muitas novidades para alguns signos do zodíaco, que podem reencontrar alguém do passado e descobrir que o tempo foi fundamental para vocês amadurecerem e se reconectarem novamente.

Às vezes, o que não foi possível externalizar naquela época, assim como o que não conseguiram lidar por falta de maturidade, poderá ser resolvido neste novo ciclo, já que muita coisa mudou para vocês.

O tempo costuma ser o grande responsável pelas curas e o que é predestinado, ninguém muda e nem tira do seu caminho. Acredite no destino e se permita ouvir o que esse alguém tiver a dizer.

Mas há um detalhe muito importante: essa previsão não se aplicará a nenhum ex narcisista e tóxico que tenha passado por sua vida e você ainda acredita na mudança genuína. Esse realmente não tem cura e pode sim bater à sua porta neste Mercúrio Retrógrado. Não caia nesse papinho de novo. Saiba analisar o que te feriu e entenda que há ciclos que precisam ser quebrados de uma vez por todas. (Leia com o Sol, Lua e ascendente).

3 signos que podem se preparar para reencontrar alguém do passado e ser feliz de novo:

1. Touro

Sabe aquela pessoa que passou pela vida do taurino recheado de medos e incertezas, mas que ainda sim conseguiu causar efeitos marcantes? Pois bem, esse alguém viveu muitos aprendizados nos últimos meses e pode estar apto a reaparecer para conversar tudo o que não conseguiu até então.

O susto será forte para os nativos dessa casa, porém é importante ouvir o que aconteceu e falar também o que vocês guardaram no coração. É hora de recomeços, de limpeza de mágoas e de muita felicidade.

2. Libra

Os librianos são péssimos em fechar ciclos e existe um específico que eles não largam por nada. Essa pessoa amadureceu muito e está completamente mudada. Vocês podem se reconectar novamente, mas será preciso muita paciência. Os dois já foram muito feridos.

O destino quis vocês juntos, mesmo que apenas durante um período, e não há nada que possam fazer para quebrar essa corrente. Há muita paixão armazenada em vocês.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também trazem consigo uma história de paixão avassaladora escondida no peito. A presença de Vênus em escorpião tem deixado no ar um desejo ainda maior e não dá para fugir do que o universo preparou.

Vocês poderão se reencontrar várias vezes ainda neste ano. A felicidade dessa união dependerá apenas da força de vontade de vocês para estarem juntos e entender que, apesar das diferenças, o amor sobressai.

