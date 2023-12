Teto de escola cai em Goiânia e fere crianças com escombros

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas, com idade entre 06 e 09 anos

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2023

Criança se feriu na cabeça após queda de teto em escola de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Durante a tarde desta quarta-feira (13), o teto de uma escola caiu e teria atingido algumas crianças, no setor Finsocial, em Goiânia.

O caso ocorreu na Escola Municipal Irmã Veneranda, por volta das 16h.

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos dez estudantes foram atingidos pelos escombros da estrutura.

As vítimas teriam idade entre 06 e 09 anos. Apesar do susto, todas foram atendidas pelos militares conscientes, ainda que com ferimentos em diversos locais.

Além disso, nenhuma criança foi encontrada por debaixo dos escombros do teto.

A queda da estrutura teria ocorrido em decorrência de um raio, que atingiu a escola durante uma chuva, causando pânico entre os estudantes.

Em imagens enviadas ao Portal 6, é possível ver que a unidade de ensino foi bastante afetada, com pedaços do telhado espalhados pelo local.

Além disso, diversos pontos da instituição ficaram encharcados, com lama e destroços por todos os lados.