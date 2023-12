Camisa 10 do São Paulo surpreende fãs ao posar para foto em campinho de Anápolis

Apesar do sucesso nacional no esporte, jogador ainda mantém firme as relações com a cidade natal

Davi Galvão - 14 de dezembro de 2023

Luciano postou foto em campinho de Anápolis. (Foto: Twitter)

Mais uma vez retornando à terra onde nasceu, o jogador Luciano Neves, camisa 10 do São Paulo, marcou presença em Anápolis durante esta semana.

Provando que o sucesso nos campos não afetou a humildade e trajetória que construiu, uma página de torcedores aficionados do time publicou uma foto no X – antigo Twitter – do anapolino posando em um campinho de futebol localizado no bairro Vila São Vicente, popularmente conhecido como “Igrejinha”.

Nos comentários, os usuários também fizeram graça ao repararem que o atacante estava utilizando uma camiseta estampada com a própria imagem, retratando a icônica cena da conquista da Copa do Brasil deste ano, além de bermudas com as iniciais e o número 10.

“Ele trajado dele mesmo”, brincou um. “E essa camiseta aí? Alguém sabe onde vende ou só ele tem?”, perguntou outro.

Um bom filho à casa torna

Luciano já agitou as redes sociais em outros momentos em que visitou Anápolis, como quando procurou uma estética automotiva renomada em todo o Brasil para personalizar a Volkswagen Saveiro que possui.

À época, a “tunagem” foi realizada na Léo Rodas, localizada no Parque Brasília, e gerou bastante repercussão entre os fãs do atleta, que comentaram sobre as alterações no veículo.

No caso do projeto do atacante, apenas o jogo de rodas e pneus girou em torno de R$ 20 mil. Porém, o trabalho completo envolvendo a suspensão, caixas de som e acabamento ultrapassou em muito essa cifra.

Em janeiro de 2021, Luciano também protagonizou um belo ato ao homenagear o amigo vítima de câncer, e também morador do Recanto do Sol, Jhonathan Dutra.