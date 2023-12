Incêndio em residência deixa mulher com 25% do corpo queimado e bombeiros são chamados

Ela foi levada até Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela Unidade de Resgate

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2023

Propriedade queimada após incêndio, em Itumbiara. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros teve que ser mobilizado na manhã desta quinta-feira (14) para combater um incêndio em uma residência, em Itumbiara.

A operação teve início por volta das 04h, após uma equipe da guarnição chegar até o local e verificar a presença de chamas na cozinha e na varanda da propriedade.

Durante o incidente, uma mulher, de 49 anos, acabou se queimando e foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela Unidade de Resgate.

Ela teve 25% do corpo queimado com ferimentos de 1º e 2º grau no membro superior direito, em parte do antebraço esquerdo, no dorso, no membro inferior esquerdo e em parte do rosto.

Ao longo da ação, os militares retiraram cinco botijões de gás que estavam na cozinha e os colocaram em uma área ventilada e aberta. O incêndio foi contido antes de se propagar para o restante do imóvel.

De acordo com a corporação, forma queimados dois fogões, uma mesa, duas geladeiras, uma televisão, entre outros utensílios.