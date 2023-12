Após perder mandato, Fred Rodrigues alimenta outra esperança na Alego

Pedro Hara - 15 de dezembro de 2023

(Foto: João Carlos)

Com a perda do mandato determinada pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ainda deputado Fred Rodrigues (DC) alimenta a esperança de conseguir uma diretoria na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) como consolo.

Dentro da Casa é tradição que ex-parlamentares tenham essa deferência e permaneçam por pelo menos algum tempo com o cargo e um bom salário.

Porém, o parceiro de Gustavo Gayer nas eleições de 2022 pode ter mais uma expectativa frustrada uma vez que ocorrido na Justiça Eleitoral também pode impedi-lo de assumir emprego público.

Essa, no entanto, não é uma questão pacificada. Depende de entendimento da Procuradoria da Alego e também de consenso entre os deputados.

Cristóvão Tormin ainda não conversou com correligionário da Alego

Substituto de Fred Rodrigues na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Cristóvão Tormin (Patriota) ainda não conversou com Veter Martins (Patriota), único correligionário com mandato na Casa.

À Rápidas, Veter disse que não recebeu nenhum contato do ex-prefeito de Luziânia, que deve assumir em breve o mandato.

Protesto contra Rogério Cruz feito por comerciante causa comoção

Ganhou eco entre a população de Goiânia a história contada pela repórter Maria Luiza Valeriano da comerciante Neura Ribeiro Pereira, que está sendo despejada pela Prefeitura de Goiânia do ponto de comércio que mantém há 26 anos em frente ao Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG).

Há 06 anos lutando contra um câncer, a lanchonete é a única fonte de renda de Neura e do esposo, Armando. Nos últimos dois dias, a reportagem que conta o protesta que a comerciante faz contra o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) foi uma das mais acessadas do Portal 6. Nas redes sociais, a situação da comerciante também tem causado comoção.

O “Céu Azul” de Eerizânia e Márcio Cândido

Em disputa interna pela “benção” de Roberto Naves (Republicanos), Eerizania Freitas e Márcio Cândido deram trégua na guerra fria que estão travando para aparecerem juntinhos em um “collab” sobre o Zap da Prefeitura.

O atendimento do referido serviço já não funciona mais como o propagado. Porém, continua sendo um dos cartões de visitas que a gestão atual insiste em vender fora dos limites do município como “grande inovação”.

Além do áudio ruim, chama atenção no vídeo o fato do vice-prefeito nitidamente querer aparecer mais que a supersecretária — ao ponto de quase não deixá-la falar.

Para finalizar o roteiro “Céu Azul”, ambos apertaram a mão um do outro no intuito de querer transpassar uma união que não existe. Quase ganham nota 10 pelo esforço sobre-humano.

Dominguinhos nega ter rasgado emenda de Lisieux na Câmara

À Rápidas, os vereadores Lisieux Borges (PT) e Domingos Paula (PV) afirmaram que não houve o episódio relatado pela Rápidas de que uma emenda apresentada pelo petista ao presidente da Câmara teria sido rasgada.

O Portal 6 estava com repórter no local, que presenciou a cena. Outros vereadores também assistiram ao ocorrido, que não foi captado pela transmissão da TV Câmara.

Nota 10

Para Santa Casa de Anápolis que entregou, nesta quinta-feira (14), a nova UTI Neonatal, com 10 novos leitos.

A reforma foi viabilizada com recursos enviados pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT).

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), que não respondeu aos questionamentos do Portal 6 sobre quais medidas serão tomadas no caso da comerciante Neura Ribeiro Pereira.