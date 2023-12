Goiás vive nova onda de calor neste fim de semana e termômetros vão parar nas alturas: veja cidades

Especialista também pondera acerca da possibilidade de chuvas para o período

Davi Galvão - 15 de dezembro de 2023

Vista área de Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Ao que tudo indica, ainda não será neste final de semana que os goianos irão se ver livres do calorão, já que as temperaturas devem se manter altas em todo o estado.

As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta sexta-feira (15).

O alerta especial fica para os municípios de Porangatu, Araguapaz e Aruanã, que devem contar com máximas de 38 °C e mínimas de 24 °C ao longo do fim de semana.

Na capital, as médias não devem ultrapassar os 35 °C, com mínimas de 22 °C. Já para Anápolis, a maior temperatura esperada é de 35 °C, sendo a menor, também, 22 °C.

Em Jataí, os termômetros devem registrar entre 21 °C e 36 °C; em Rio Verde 22 °C e 36 °C; em Luziânia 21 °C e 33 °C; em Itumbiara 22 °C e 37 °C e em Goianésia 22 °C e 36 °C.

Além disso, as chuvas também não devem dar as caras ao longo desses dois dias, em consequência formação de um sistema de alta pressão.