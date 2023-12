Homem ganha mais de R$ 5 milhões na loteria, mas pacto feito antes o deixará sem o prêmio

Ao receber a notícia da bolada em dinheiro, ele resolveu tomar uma atitude muito honrosa e inesperada com sua equipe

Magno Oliver - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução)

Um homem que faturou a bolada de £ 1 milhão (aproximadamente R$ 6,2 milhões de reais) da EuroMilhões teve uma atitude nobre quando foi buscar o prêmio.

Ele afirmou não ter ganhado nem £ 100 mil (aproximadamente R$ 16,1 mil) por conta de um antigo “pacto” feito entre ele e alguns colegas de trabalho.

O morador de Doncaster, na Inglaterra, Darren Gargan, teve que dividir o prêmio com seus colegas no Hotel Ye Olde Bell, em Retford, compromisso que havia feito para ajudar cada um.

O gerente de manutenção é líder de sindicato há 15 anos. Sua equipe de trabalho no centro de hospedagem inclui garçons, funcionários de escritório, manutenção e spa e atendentes.

Darren quase perdeu a premiação por não verificar o bilhete premiado, já que estava muito ocupado com os atendimentos no trabalho.

“Eu estava tão animado que gritei, berrei no escritório de vendas e depois saí para descobrir quem mais estava trabalhando naquele dia e fazia parte do sindicato. Infelizmente, apenas dois estavam no local, então tive que telefonar para os demais. Foram algumas horas loucas, mas adoráveis, contando a todos a notícia incrível.”, relata o novo milionário.

Além de compartilhar o prêmio com sua equipe, Darren conta que planeja gastar o dinheiro curtindo as tão sonhadas férias na Lapônia, Austrália e América. Um pouquinho em cada lugar.