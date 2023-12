Jovem é presa por tentar matar o filho com medicamento para pacientes com HIV

Uma jovem de 24 anos foi detida pela Polícia Militar, na quinta-feira (14), suspeita de tentar matar o próprio filho, de apenas 02 anos, utilizando medicamentos para tratamento de pacientes com HIV, em Senador Canedo.

Os agentes foram acionados por profissionais que atuam em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), depois que a criança deu entrada com superdosagem medicamentosa.

No local, a avó do garotinho relatou que é responsável pela criação dele porque a filha, genitora do menino, é usuária de drogas e vive com um amásio em outra casa.

Na ocasião, porém, ela teria ido até a residência da mãe para visitar o menor e obrigado a criança a ingerir vários comprimidos.

Logo que percebeu a situação, a avó afirma ter tentado tirar o menino dos braços da jovem, mas ela teria resistido e dito que mataria tanto o filho quanto a mãe.

Os policiais ainda encontraram uma carta escrita à mão pela suspeita, também contendo ameaças contra o garotinho.