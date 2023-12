Suender diz que apoia Márcio Corrêa para Prefeitura de Anápolis, mas impõe condição

Vereador, que é um dos principais nomes do espectro à direita no município, deve concorrer à reeleição

Pedro Hara - 15 de dezembro de 2023

Suender é vereador em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Vereador em Anápolis, Suender (PRTB) não pretende ser candidato a prefeito em 2024, optando por uma provável reeleição no próximo pleito.

Isso, no entanto, não quer dizer que ele não queira apoiar ninguém no próximo pleito. Pelo contrário, o parlamentar deve apoiar Márcio Corrêa (MDB), como explicou à Rápidas.

Os posicionamentos adotados pelo emedebista na passagem pela Câmara dos Deputados fizeram o pré-candidato, na avaliação de Suender, “cativar melhor a direita”.

“O Márcio conseguiu ao longo do tempo cativar melhor a direita. Não o considerava um representante nato, mas com o trabalho feito por ele na Câmara e os posicionamentos ele cativou um posicionamento à direita”, pontuou Suender.

Quem também tenta cooptar a direita em Anápolis, se colocando como um representante legítimo do espectro, é Roberto Naves (Republicanos). Suender é ferrenho opositor do atual prefeito e afirma que não existe a menor chance de apoiar um nome ligado ao chefe do Executivo.

“Ao Roberto está totalmente descartado o apoio. Eu não tenho nenhuma intenção de apoiar o grupo do Roberto”, adiantou.

Apesar de neste momento apoiar Márcio Corrêa, Suender faz ressalvas e aponta qual seria o principal motivo que o faria abandonar o emedebista a qualquer momento.

“Se alguém do grupo do Roberto entrar na candidatura do Márcio, eu retiro o meu apoio”, condicionou.