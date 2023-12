É isso que quem tem mesas e cadeiras em casa deve aprender a fazer

É fato que, com o passar dos anos, os pézinhos acabam enferrujando ou descascando; truque pode impedir os estragos

Gabriella Licia - 16 de dezembro de 2023

Mesas e cadeiras podem desgastar os pés com o passar do tempo. (Foto: Ilustração/Pexels)

Se na sua casa tem algumas mesas e cadeiras de madeira ou de ferro, existe uma dica de ouro para poupar os pés delas e não correr o risco de se desgastarem com o tempo.

É fato que, com o passar dos anos, os pézinhos acabam enferrujando ou descascando, no caso das peças amadeiradas. Mas, com esse truque, é possível poupar os materiais e prolongar suas vidas úteis.

E a melhor parte é que você precisará apenas de dois itens totalmente fáceis de encontrar. Quer entender como funciona o simples processo? Então confira até o final da matéria e nunca mais perca nenhuma mesa ou cadeira. Olha só!

É isso que quem tem mesas e cadeiras em casa deve aprender a fazer:

Bom, para começar, você precisará ter em mãos dois produtinhos. O primeiro será garrafas pets (a quantidade dependerá de quantas cadeiras e mesas precisará isolar) e o segundo será um secador de cabelo.

Tendo isso ficará ainda mais fácil. Comece cortando o fundo das garrafas. Calcule, em média, um palmo de comprimento e corte.

Assim que cortar todas, coloque os “potinhos” sob cada pé, tanto das mesas, quanto das cadeiras.

Agora, pegue o secador, coloque no modo de ar mais aquecido e ligue contra as garrafas. O calor irá moldar o plástico pet no formato exato dos pés.

Assim, ele os envolverá seguramente, criando uma espécie de capa contra umidade e danos de uso. Gostou da dica? É bem simples.

Confira o vídeo para facilitar!

